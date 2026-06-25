Минцифры потребовало у ФАС проверить Apple после удаления VK

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обратилось в ФАС с требованием проверить компанию Apple из-за удаления приложений VK из AppStore. В министерстве считают, что это политически мотивированное решение.

«Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK», — говорится в сообщении ведомства.

В Минцифры подчеркнули: приложения VK выполняют важные социальные функции — информируют, помогают общаться, предупреждают о ЧС. Apple же полностью игнорирует это. В ведомстве назвали подобное удаление приложений актом недобросовестной конкуренции.

«Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями. При этом сама компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах», — заявили в ведомстве.

Минцифры попросило ФАС оперативно разобраться в ситуации.