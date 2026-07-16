В Госдуме призвали Минцифры разъяснить, превратятся ли IPhone россиян в «кирпичи»

Депутат Госдумы Владимир Плякин обратился к министру цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой объяснить, превратятся ли IPhone россиян в «кирпичи». Поводом для обращения послужили новости в СМИ и экспертном сообществе, где активно обсуждаются возможные последствия неисполнения компанией Apple требований российского законодательства. В частности, высказываются предположения о потенциальном ограничении работы устройств этого производителя.

Плякин призвал ведомство сообщить, имеется ли в настоящее время «техническая возможность ограничения работы мобильных устройств Apple отдельных производителей по IMEI либо иными средствами на территории РФ», рассматриваются ли вообще подобные меры, а также планируется ли введение каких-либо ограничений на использование устройств данного бренда россиянами.

Напомним, на днях пользователи в России столкнулись с проблемами при попытке зайти на сайты Apple, Google и GitHub. Страницы не загружались как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Позже они заработали, а Роскомнадзор сделал заявление, что не ограничивал доступ к этим сервисам.