В МВД предупредили о мошеннической схеме шантажа детей через Apple ID и iCloud

Киберпреступники взяли на вооружение новый изощрённый метод вымогательства, нацеленный на несовершеннолетних. Схему с использованием Apple ID раскрыли специалисты управления МВД по борьбе с противоправным использованием IT-технологий.

Механика обмана строится на манипуляциях с учётной записью. Ребёнка уговаривают покинуть собственный профиль и авторизоваться под чужими данными. Как только это происходит, запускается механизм шантажа, способный привести к весьма плачевным последствиям.

Площадкой для атаки чаще всего становятся мессенджеры и чаты многопользовательских игр. Злоумышленники втираются в доверие, прикрываясь дружбой, обещаниями игровых бонусов или быстрого дохода.

Выведав необходимую информацию, аферисты блокируют устройство и под угрозой потери доступа к iCloud начинают требовать выкуп. В ведомстве подчеркнули: блокировка — это лишь рычаг воздействия, а не безвыходная ситуация.

Правоохранители настаивают на категорическом запрете переводить деньги преступникам. Главная рекомендация для родителей — провести беседу о цифровой гигиене и объяснить, что передавать конфиденциальные сведения посторонним нельзя ни под каким предлогом.

Взрослым советуют выстроить с подростком доверительные отношения, чтобы при малейшем сомнении он немедленно обращался за помощью. Если шантаж уже идёт, необходимо оборвать переписку, сохранить все улики и незамедлительно связаться с полицией.

Ранее в силовых структурах сообщили, что с начала года органы внутренних дел зафиксировали свыше 24 тысяч эпизодов использования Telegram для дистанционных хищений. Злоумышленники активно применяют мессенджер при обмане граждан через переписку и звонки. Кроме того, площадку используют для бесконтактного сбыта наркотиков, торговли оружием и поддельными документами.