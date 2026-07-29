Telegram стал «любимым кошельком» мошенников: МВД раскрыло масштаб цифрового обмана

С начала 2026 года российские правоохранители зарегистрировали более 24 тысяч случаев, когда мошенники использовали Telegram для дистанционных краж. Мессенджер применяется и для других видов противоправной деятельности. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«С начала этого года органами внутренних дел уже зарегистрировано более 24 тысяч фактов использования мессенджера мошенниками при совершении дистанционных хищений», — говорится в сообщении.

Мессенджер активно применяют злоумышленники при подготовке и совершении дистанционных хищений. Речь идёт о схемах, в которых жертв обманывают через переписку, звонки и другие цифровые каналы связи. Кроме мошеннических операций, Telegram используют и для других незаконных действий. В МВД указали, что через платформу могут организовываться бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами.

Также специалисты зафиксировали случаи применения мессенджера для проведения кибератак, незаконного сбора и распространения персональных данных пользователей. Ещё одним направлением остаётся рассылка ложных сообщений о готовящихся террористических актах. Правоохранители продолжают выявлять подобные случаи и устанавливать причастных к ним лиц.

Ранее Следственный комитет России выступил с требованием ограничить доступ к Telegram-боту знакомств «Дайвинчик»*. По версии ведомства, ресурс использовался для вовлечения несовершеннолетних в террористическую деятельность.

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