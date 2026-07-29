Дуров объявлен в международный розыск: за что ему светит пожизненное и при чём тут «Дайвинчик»*

По данным Федеральной службы безопасности, администрация Telegram в нарушение российского законодательства не удалила многочисленные каналы, чаты и боты, которые активно использовались украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями. Эти ресурсы применялись для подготовки и координации на территории России диверсионно-террористических актов, массовых убийств, а также осуществления кибермошеннической деятельности. Последствиями стали человеческие жертвы, в том числе среди женщин и детей, и многомиллиардный материальный ущерб.

Особое внимание ФСБ уделила популярному среди молодёжи чат-боту «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья»*, работающему в Telegram. Спецслужба установила и документально подтвердила многочисленные факты использования этого бота украинскими спецслужбами для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путём обмана и психологического воздействия.

Украинские спецслужбы массово использовали «Дайвинчик»* для вербовки российских граждан, особенно молодых. Схема, по данным ФСБ, выглядела так:

Сотрудники/агенты украинских спецслужб создавали фейковые женские анкеты.

Знакомились с молодыми россиянами (часто несовершеннолетними или едва достигшими 18 лет).

Через переписку, психологическое воздействие и обман вовлекали их в диверсионно-террористическую деятельность.

С июля 2025 года в 16 регионах России (Московский регион, Санкт-Петербург и Ленобласть, Чувашия, Башкортостан, Алтайский край, Белгородская, Владимирская, Кемеровская, Новосибирская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская и Ярославская области) задержали 46 граждан РФ в возрасте от 12 до 22 лет. Все они были пользователями «Дайвинчика»*. По версии следствия, по заданиям украинской стороны они совершали вооружённые нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы, выполняли роль курьеров при доставке денег обманутых граждан в криптообменные пункты (для зачисления на контролируемые «противником» счета).

По этим фактам возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, диверсии, умышленном уничтожении имущества, хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Тем, кто достиг возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения.

В конце декабря 2025 года бот «Дайвинчик/Leo»* был включён Роскомнадзором в Единый реестр запрещённых сайтов. Основание — наличие материалов, относящихся к категориям детской порнографии и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Обвинения строятся на бездействии администрации Telegram (неудалении контента и инструментов), руководителем которой Дуров и является. В случае признания его вины ему может грозить пожизненное заключение. На момент публикации официальных комментариев от предпринимателя не поступало.