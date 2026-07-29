ФСБ призвала добровольно отказаться от совершения терактов — официальное заявление

ФСБ России выступила с экстренным обращением, призвав лиц, вовлечённых в террористическую деятельность по указке извне, добровольно отказаться от совершения преступлений.

Спецслужба напоминает, что согласно ст. 31 УК РФ, добровольный и окончательный отказ от доведения преступления до конца освобождает лицо от уголовной ответственности. Также, согласно примечанию к ст. 205 УК РФ, участник подготовки теракта освобождается от ответственности, если он своевременно предупредит органы власти или иным способом поспособствует предотвращению акта, при условии отсутствия в его действиях состава иных преступлений.

Ранее в Кемеровской области жителя Прокопьевска приговорили к 12 годам лишения свободы по делам об участии в запрещённой террористической организации, оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Суд признал 24-летнего жителя Кузбасса виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. С 2023 года он состоял в националистической организации и более года администрировал канал в мессенджере. Там он публиковал материалы, которые, как утверждает суд, пропагандировали деятельность запрещённого объединения.