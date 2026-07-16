17-летний житель Кузбасса получил 4 года колонии за финансирование терроризма

Суд в Кемеровской области назначил 17-летнему жителю города Белово четыре года лишения свободы в воспитательной колонии по делу о финансировании терроризма посредством платных реакций в мессенджере. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

«Следствием и судом установлено, что в период с ноября по декабрь 2025 года подросток финансировал деятельность организации, признанной террористической и запрещённой на территории Российской Федерации, путём безналичного перевода денежных средств через свой аккаунт в одном из мессенджеров, используя функцию платных реакций под постами канала», — говорится в сообщении.

Материалы уголовного дела были рассмотрены судом, который признал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Подростку вменили преступление по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — финансирование терроризма. В качестве наказания суд назначил осуждённому четыре года лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии.

Ранее в Кемеровской области жителя Прокопьевска приговорили к 12 годам лишения свободы по делам об участии в запрещённой террористической организации, оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Суд признал 24-летнего жителя Кузбасса виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. С 2023 года он состоял в националистической организации и более года администрировал канал в мессенджере. Там он публиковал материалы, которые, как утверждает суд, пропагандировали деятельность запрещённого объединения.