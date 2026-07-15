17-летний подросток поджёг машину полиции по заданию «ФСБ» в Ленобласти

В Ленинградской области 17-летний подросток поджёг служебный автомобиль у отдела полиции во Всеволожске после указаний кураторов, которые представились сотрудниками ФСБ. Молодого человека задержали, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл ночью 14 июля около 02:50. Неизвестный проник на территорию отдела полиции через ограждение и поджёг служебную машину. В ходе оперативных мероприятий сотрудники центра «Э» и уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель Алтайского края, которого задержали в одной из гостиниц Петербурга.

По данным правоохранителей, подросток рассказал, что его завербовали через мессенджер. Неизвестные люди выдавали себя за представителей спецслужб и убеждали его выполнять различные поручения, угрожая уголовным преследованием, в том числе делом о госизмене.

Следствие установило, что с июня 2026 года юноша выполнял задания кураторов в разных городах России. Одним из поручений стал поджог автомобиля возле отдела полиции во Всеволожске. В отношении подростка возбудили дело по статье о террористическом акте. Свою вину он признал полностью, сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей схеме с лже-сотрудниками ФСБ в Сочи. Там мошенники связались с мужчиной по видеосвязи и под видом спецслужб убедили его оставить квартиру открытой якобы для проведения обыска. Пока хозяин находился снаружи, сообщник аферистов проник внутрь и попытался вскрыть сейф. Позже злоумышленники заставили пострадавшего нанести себе травмы, чтобы инсценировать нападение и использовать это в своей схеме.