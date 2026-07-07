В Сочи парень изувечил себя по указке мошенников и попал в реанимацию

Сочинские врачи борются за жизнь 19-летнего парня, который изувечил себя по указке мошенников. По данным SHOT, молодой человек попал под влияние мошенников. Неизвестные позвонили ему по видеосвязи и представились «сотрудниками ФСБ», после чего под предлогом обыска потребовали показать квартиру и уйти на улицу, оставив дверь открытой.

Далее в дело вступил сообщник аферистов: он проник внутрь, взломал болгаркой сейф и ушёл, не обнаружив ничего ценного. Позднее аферисты вновь вышли на связь с пострадавшим и убедили его нанести себе серьёзные повреждения — якобы, чтобы инсценировать нападение.

Парня в тяжёлом состоянии нашли близкие, его госпитализировали. Родственники обманутого обратились в полицию. Уже задержан 18-летний парень — тот самый домушник, проникший в квартиру жертвы. Примечательно, что сам фигурант — не местный, и за время оперативных мероприятий успел сбежать в родной Нижневартовск, что в Кузбассе. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», пособнику мошенников грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге врачи убедили ребёнка отдать ключи от квартиры, оставив их на улице, после чего проникли внутрь и вынесли ценности на почти 2,5 миллиона рублей. Среди похищенного — деньги, ювелирные украшения и документы.