Мошенники убедили ребёнка отдать ключи от квартиры и вынесли ценности на 2,5 млн

В Санкт-Петербурге мошенники убедили ребёнка отдать ключи от квартиры, после чего вынесли из неё ценности на сумму около 2,5 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошёл в Приморском районе, в доме на Плесецкой улице. По данным полиции, неизвестные обманом заставили несовершеннолетнего сына владелицы квартиры оставить ключи в детской коляске у дома.

Воспользовавшись этим, злоумышленник проник в квартиру и похитил деньги из сейфа, ювелирные изделия, коллекционные монеты и документы. Общий ущерб составил около 2,5 млн рублей.

Преступника уже задержали, им оказался 22-летний парень. Часть похищенного имущества уже изъята. Возбуждено уголовное дело

Ранее в Ленинградской области сотрудники полиции задержали курьера мошенников, причастного к хищению 1,3 млн рублей у пенсионерки. Пожилой женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансового ведомства. Он убедил её «обезопасить» сбережения и передать деньги якобы для сохранности. Поверив злоумышленникам, пенсионерка передала 1 290 000 рублей незнакомцу в подъезде дома на Витебском проспекте.