В Ленобласти задержан курьер мошенников, забравший у пенсионерки 1,3 млн рублей
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В Мурине задержали 17-летнего курьера, который, по данным полиции, забрал у 90-летней жительницы Северной столицы почти 1,3 млн рублей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Уточняется, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником финансового ведомства и убедил передать все накопления якобы для сохранности. Женщина поверила и отдала 1 290 000 рублей незнакомцу в парадной дома на Витебском проспекте.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность предполагаемого посредника и теперь проверяют подростка на возможную причастность к другим эпизодам.
Ранее 17-летний подросток из Петербурга стал жертвой телефонных мошенников, которым передал семейные сбережения и ювелирные изделия на сумму более 2,2 млн рублей. Однако 20-летнего курьера уже задержали.
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