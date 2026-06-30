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30 июня, 10:52

«Превращают в соучастников»: Как мошенники обманывают детей из благополучных семей

Психолог Покусаева: Жертвами мошенников зачастую становятся ответственные дети

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Подростки из благополучных семей часто становятся удобной мишенью для мошенников из-за доверчивости и ощущения, что мир вокруг безопасен, рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева. В беседе с 360.ru она объяснила, что дети, окружённые заботой близких и привычной средой, могут хуже распознавать угрозы.

Дополнительным фактором риска становятся карманные деньги и доступ к банковским приложениям. Мошенники нередко начинают с небольших переводов, а затем запугивают ребёнка последствиями, например, утверждают, что деньги якобы ушли на поддержку ВСУ и теперь пострадают родители.

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Злоумышленники давят на страх и чувство ответственности перед семьёй, убеждая подростков «исправить ошибку» и помогать якобы государственным органам. Подростки часто уверены, что смогут справиться без взрослых, поэтому родители должны быть внимательнее к жизни ребёнка и заранее объяснять, что любые угрозы нужно сразу обсуждать с близкими.

«...Потому что мошенники не только обманывают подростков, но и превращают их в соучастников преступлений, а родители ничего этого не замечали», — заключила эксперт.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который включает второй пакет мер по противодействию мошенникам. Документ содержит более 20 различных норм. К примеру, на одного человека можно будет оформить не более 20 банковских карт.

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Борис Эльфанд
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