«Превращают в соучастников»: Как мошенники обманывают детей из благополучных семей

Подростки из благополучных семей часто становятся удобной мишенью для мошенников из-за доверчивости и ощущения, что мир вокруг безопасен, рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева. В беседе с 360.ru она объяснила, что дети, окружённые заботой близких и привычной средой, могут хуже распознавать угрозы.

Дополнительным фактором риска становятся карманные деньги и доступ к банковским приложениям. Мошенники нередко начинают с небольших переводов, а затем запугивают ребёнка последствиями, например, утверждают, что деньги якобы ушли на поддержку ВСУ и теперь пострадают родители.

Злоумышленники давят на страх и чувство ответственности перед семьёй, убеждая подростков «исправить ошибку» и помогать якобы государственным органам. Подростки часто уверены, что смогут справиться без взрослых, поэтому родители должны быть внимательнее к жизни ребёнка и заранее объяснять, что любые угрозы нужно сразу обсуждать с близкими.

«...Потому что мошенники не только обманывают подростков, но и превращают их в соучастников преступлений, а родители ничего этого не замечали», — заключила эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который включает второй пакет мер по противодействию мошенникам. Документ содержит более 20 различных норм. К примеру, на одного человека можно будет оформить не более 20 банковских карт.