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29 июня, 12:48

Без ПИН-кода и левых приложений: МВД перечислило главные ошибки жертв мошенников

МВД: Личные данные по телефону запрашивают только мошенники

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

МВД России бьёт тревогу: россияне продолжают становиться жертвами мошенников, теряя свои сбережения. Основные причины – это передача конфиденциальных данных (например, паролей, несмотря на общеизвестные правила безопасности банков), установка программ из непроверенных источников по ссылкам из мессенджеров и излишняя открытость в социальных сетях, сообщает портал «Объясняем.рф».

Правоохранители настоятельно рекомендуют: никогда не сообщайте пароли по телефону, даже если звонящий представляется сотрудником банка. Для установки приложений используйте только официальные магазины и внимательно изучайте отзывы. Помните, что мошенники часто создают ощущение срочности, чтобы заставить вас действовать необдуманно.

Полиция также просит граждан быть начеку: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман. Также будьте осторожны, если вас просят заплатить вперёд. Открытые страницы в соцсетях – это ещё одна головная боль. Злоумышленники могут использовать всю эту информацию, чтобы подделать голос ваших родных и отправить вам поддельные письма, которые выглядят очень правдоподобно.

«Самозапрет спасёт»: В МВД рассказали, как аннулировать микрозайм, оформленный мошенниками
«Самозапрет спасёт»: В МВД рассказали, как аннулировать микрозайм, оформленный мошенниками

Ранее стало известно о новой схеме мошенников с пенсионными накоплениями. Людей убеждают действовать без проверки информации, ссылаясь на ограниченные сроки или риск потери денег. После установления контакта злоумышленники переходят к сбору данных: запрашивают коды из СМС, сведения для входа в личные кабинеты и другую персональную информацию.

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Наталья Демьянова
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