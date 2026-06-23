Новая схема мошенников: Россиянам объяснили, как аферисты под видом защиты денег воруют пенсию

Аферисты начали использовать тему пенсионных накоплений в новых схемах социальной инженерии, убеждая граждан переводить средства между фондами под предлогом защиты денег или повышения доходности. Как сообщил депутат Госдумы Антон Немкин, они представляются сотрудниками Соцфонда и частных пенсионных фондов.

Людей убеждают действовать без проверки информации, ссылаясь на ограниченные сроки или риск потери денег. После установления контакта злоумышленники переходят к сбору данных: запрашивают коды из СМС, сведения для входа в личные кабинеты и другую персональную информацию.

Подобные схемы основаны на доверии граждан к официальным структурам и недостаточном понимании порядка управления пенсионными средствами. Это позволяет мошенникам выдавать себя за консультантов и сотрудников фондов. Полученные данные дают возможность инициировать незаконные операции с пенсионными накоплениями и использовать информацию для дальнейших финансовых махинаций.

«Ни один добросовестный сотрудник не будет запрашивать по телефону пароли, коды из СМС или данные для входа в личные кабинеты. Рост числа подобных мошеннических попыток подтверждает необходимость повышения финансовой и цифровой грамотности населения», — цитирует депутата РИА «Новости».

Проверку любых операций с накоплениями рекомендуется проводить только через официальные каналы или при личном обращении в уполномоченные организации.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители раскрыли преступную группу, занимавшуюся телефонным мошенничеством. В банду входили 30 россиян и 20 иностранцев. Они работали через два кол-центра и крали деньги у людей, включая криптовалюту. Против подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям о мошенничестве и незаконном обороте средств платежей. Работу кол-центров полностью остановили.