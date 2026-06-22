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22 июня, 12:54

ФСБ и Росгвардия накрыли сеть мошеннических кол-центров в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась телефонным мошенничеством в Санкт-Петербурге. В её состав входили 30 граждан России и 20 иностранцев.

По данным УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники работали сразу через два офисных кол-центра и похищали у граждан деньги, включая криптовалюту. В ходе обысков по адресам офисов и проживания организаторов изъяли технику, средства связи, денежные средства и цифровые активы.

«Пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группы, состоящей из числа российских граждан (30 человек), а также иностранцев (20 человек)…», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что мошенники использовали схемы телефонного обмана для вывода крупных сумм в электронные кошельки и криптовалюту. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Деятельность кол-центров полностью прекращена.

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Ранее Life.ru писал, что в Петербурге двое подростков держали украинский колл-центр с 9 тысячами звонков в день. Выяснилось, что сеть поддерживали двое юношей 17 и 18 лет, действовавших под контролем кураторов через мессенджер.

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Полина Никифорова
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