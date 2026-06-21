Обвиняемого в совершении теракта отправили в СИЗО в Петербурге
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Калининский районный суд заключил под стражу обвиняемого в совершении теракта на территории депо приписного парка Санкт-Петербург — Балтийский. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.
По версии следствия, Алексей Козлов 19 июня совместно с неустановленными лицами поджёг рельсовый автобус РА2, находившийся в депо. На следующий день, 20 июня, фигурант был задержан. Ему предъявлено обвинение, вину он признал и не возражал против избрания меры пресечения.
Суд постановил содержать подозреваемого под стражей до 19 августа 2026 года. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к преступлению.
Ранее в Хабаровском крае мужчину приговорили к 23 годам колонии за госизмену, передачу данных о военных объектах и подготовку теракта. С февраля по декабрь 2022 года он контактировал со спецслужбами Украины, планировал поджог и похищение оружия, для чего приобрёл экипировку и изготовил взрывное устройство. Задержан сотрудниками УФСБ, признан виновным по нескольким статьям.
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