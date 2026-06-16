Суд в Хабаровском крае приговорил мужчину к 23 годам за госизмену и теракт

В Хабаровском крае суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в государственной измене, передаче данных о военных объектах и подготовке террористического акта. Ему назначено 23 года лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Жителя Хабаровского края осудили за госизмену и подготовку теракта. Видео © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

В суде установлено, что с февраля по декабрь 2022 года фигурант установил контакт с представителями спецслужб Украины и передавал им сведения о расположении военных объектов, военной техники и другие данные. После этого мужчина, как отмечается, планировал поджог здания и похищение оружия.

Для реализации этих действий он вместе с соучастниками приобрёл экипировку и изготовил взрывное устройство. Задержание было проведено сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.

Суд признал его виновным по статье 275 УК РФ (госизмена), части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности), части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), а также части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

«Суд назначил виновному наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей, лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях на 2 года», — говорится в сообщении.

Ранее в Воронеже был вынесен приговор 22-летнему местному жителю Арсению Королю, которого признали виновным в государственной измене и подготовке террористического акта. В феврале 2024 года молодой человек установил контакт с иностранной националистической организацией, запрещённой и признанной в России террористической.