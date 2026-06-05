Жителя Ивановской области приговорили к 15 годам за госизмену

Жителя Ивановской области признали виновным в государственной измене и шпионаже в интересах Службы безопасности Украины. Приговор вынесли в Ивановской области, сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что 55-летний житель Кинешмы по собственной инициативе вышел на связь с представителями СБУ через интернет и передавал им сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и военных частях.

«Приговором Ивановского областного суда <...> 55-летний житель г. Кинешма признан виновным в государственной измене, а именно в осуществлении шпионажа», — сообщили в пресс-службе.

По данным суда, мужчина за вознаграждение собирал информацию о расположении предприятия оборонной отрасли, особенностях его охраны, режиме работы и выпускаемой продукции. Также он передавал сведения о местах дислокации воинских частей. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Ивановской области. Суд квалифицировал действия фигуранта по статье о государственной измене.

Виновному назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год. Также у осуждённого конфисковали денежные средства, мобильный телефон и ноутбук, которые использовались при совершении преступления. Как уточнила прокуратура Ивановской области, мужчина действовал в интересах украинской спецслужбы с января по март 2025 года. За переданную информацию он получил около трёх тысяч рублей.

Ранее в Воронеже 22-летнего Арсения Короля приговорили к 22 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта. По материалам дела, он начал сотрудничать с иностранной националистической организацией, признанной в России террористической. Кураторы обучили его обращению со взрывчаткой и поручили заснять автомобиль российского военнослужащего. Позже он собирался подорвать эту машину, сотрудники ФСБ задержали его и изъяли самодельную бомбу. Первые пять лет осуждённый проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.