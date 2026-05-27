Надгробие, госизмена, тюрьма: Киберполиция раскрыла схему украинских спецслужб по вербовке россиян

В МВД России предупредили о новой схеме злоумышленников, которые предлагают гражданам лёгкий заработок. За деньги они просят фотографировать надгробия участников спецоперации или «аллеи героев», уведомили в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России».

За такими вакансиями стоят украинские спецслужбы и мошеннические кол-центры. С помощью полученных снимков мошенники добывают персональные данные родственников погибших военных.

Эту информацию затем используют для попыток обмана — людям звонят якобы от имени Минобороны и обещают выплаты. Кроме того, снимки передаются в разведывательные подразделения Украины для проведения информационно-психологических операций, нацеленных на дестабилизацию обстановки внутри России.

В ведомстве подчеркнули, что особенно активно вербовщики действуют в регионах с воинскими захоронениями и мемориалами, а также в крупных городах. Правоохранители уже зафиксировали несколько попыток вовлечения граждан через мессенджеры и соцсети.

В «Вестнике Киберполиции России» напомнили о последствиях. За подобный заработок россиянам грозит уголовная ответственность по статье «Госизмена» (до пожизненного срока). Для иностранцев аналогичные действия попадают под статью «Шпионаж».

Граждан призывают не поддаваться на провокации и сообщать о таких предложениях в органы внутренних дел. Это поможет пресечь деятельность преступных групп на ранней стадии.

В управлении МВД по борьбе с киберпреступностью предостерегли: злоумышленники активно используют пароль admin для проникновения в устройства россиян — эта комбинация остаётся одной из самых популярных и давно скомпрометированных. Чаще всего её даже не меняют после покупки, оставляя заводскую настройку на роутерах, камерах видеонаблюдения, видеорегистраторах и другой технике.