Проверьте себя: Один простейший пароль открывает мошенникам доступ к устройствам россиян

Мошенники массово используют пароль admin для взлома устройств россиян. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ведомстве отметили, что admin остаётся одним из самых распространённых и уже скомпрометированных паролей. Его часто оставляют по умолчанию на роутерах, камерах, регистраторах и другой технике.

«Автоматические боты постоянно сканируют сеть, пытаясь войти с простыми комбинациями вроде admin/admin или другими стандартными вариантами. Такие атаки полностью автоматизированы и ведутся массово», — говорится в сообщении.

По данным МВД, многие пользователи не меняют заводской пароль, потому что считают домашнее устройство «никому не интересным». На практике именно такая техника часто становится уязвимой.

Через плохо защищённые устройства злоумышленники могут получать скрытый доступ, вести слежку или использовать их для дальнейших атак.

В МВД советуют сразу менять заводские пароли и не использовать простые комбинации. Лучше выбирать длинные уникальные фразы, которые не повторяются в других сервисах. Также в ведомстве рекомендуют включать двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять прошивки и программы, а при необходимости отключать удалённый доступ.

