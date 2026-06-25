Подросток из Петербурга отдал мошенникам сбережения и украшения на ₽2,2 млн

17-летний подросток из Северной столицы стал жертвой телефонных мошенников, которым передал семейные сбережения и ювелирные изделия на сумму более 2,2 млн рублей. Однако 20-летнего курьера, который забрал ценности, уже задержали на улице Адмирала Черокова, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По данным полиции, юноше позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации. Под предлогом «защиты» средств он убедил подростка собрать деньги и украшения из дома и передать их курьеру. Ущерб семья оценила более чем в 2,2 млн рублей. О произошедшем в полицию сообщила мать подростка. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянам рассказали, как распознать мошенника по первым словам и не потерять деньги. В частности, насторожить должны сообщения о «странных операциях по карте», «блокировке доступа» или «чужой заявке на заём, оформленной на ваше имя».