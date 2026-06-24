Погорели на любви: Романтичные россияне стали целью подлой схемы онлайн-мошенников

В Омской области 19-летний парень стал жертвой мошенников, познакомившись с девушкой в мессенджере. После двух дней общения она скинула ссылку якобы на сайт Госуслуг, где появилось предупреждение о том, что его личные данные скоро отправят на почту украинскому жителю, об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

Испугавшись, молодой человек связался с псевдоспециалистом из «техподдержки», который соединил его с фальшивым полицейским. Тот запугал сибиряка ответственностью за продажу данных и велел выполнить несколько поручений, в том числе забрать пакет по указанному адресу. Внутри оказалось 470 тысяч рублей. Вскоре парня с деньгами задержали полицейские.

Эксперты напоминают: романтические схемы — один из самых эффективных инструментов мошенников. Одиночество и потребность в поддержке снижают бдительность. Жертвы часто продолжают верить собеседнику или скрывают произошедшее из стыда.

Главное правило — не доверять незнакомцам из интернета и перепроверять информацию через официальные источники. Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено. Подозреваемая устанавливается. Следствие продолжается.

Ранее в Челябинске женщина под воздействием мошенника, который в реальном времени давал ей инструкции, подожгла свою квартиру. Когда начали плавиться потолок и дым заполнил помещение, она осознала произошедшее, но время было упущено.