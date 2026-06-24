325 сим-карт и $500 в месяц: В Петербурге поймали помощника мошенников с Украины

В Санкт-Петербурге задержан 34-летний уроженец Архангельской области по подозрению в незаконной регистрации аккаунтов в мессенджере и их передаче украинским мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В Петербурге задержали мужчину за передачу аккаунтов украинским мошенникам. Видео © Telegram / Петербургская полиция

По данным оперативников, с апреля 2026 года задержанный работал на кураторов с Украины, регистрируя и передавая аккаунты в одном из мессенджеров. За свои услуги он ежемесячно получал на криптокошелёк $500.

При обыске у мужчины изъяли 325 сим-карт различных операторов, 14 банковских карт, шесть мобильных телефонов и около 0,6 грамма синтетического наркотика. Возбуждены уголовные дела по статьям о нелегальной регистрации аккаунтов и покушении на сбыт наркотиков. Фигурант арестован.

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