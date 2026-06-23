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23 июня, 19:14

Обещали протезы, но украли карту: Пару мошенников отправили в колонию за хищение 1,3 млн у бойца СВО

В Подмосковье мошенники получили реальные сроки за хищение 1,3 млн у бойца СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chokniti-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chokniti-Studio

Фигуранты дела о хищении 1,3 млн рублей у участника СВО в Подмосковье получили по 2 года 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

По данным следствия, двое фигурантов завладели банковской картой пострадавшего, пообещав помочь с изготовлением и получением протезов рук. С его счёта было похищено 1,3 млн рублей.

Суд признал Кривоносова А. А. и Кривоносову Н. М. виновными и назначил каждому по 2 года 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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Полина Никифорова
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