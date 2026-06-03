Алчный папаша не общался с сыном 40 лет, а после его смерти на СВО позарился на выплаты

В Краснодарском крае мужчина попытался добиться выплат после гибели сына на СВО, хотя, по словам матери военнослужащего, десятилетиями не участвовал в его жизни. Об этом рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщина обратилась в суд и заявила, что бывший супруг не воспитывал ребёнка с детства и не помогал семье деньгами. Зачительную часть времени мужчина провёл в колонии. Краснодарский краевой суд встал на сторону матери. Отца лишили права на выплаты за сына, погибшего во время спецоперации.

Ранее Life.ru писал, что на Ставрополье прокуратура помогла семье бойца СВО получить 3 млн рублей. Чиновники отказывались принять документы у родителей погибшего в зоне СВО бойца для получения выплат.