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3 июня, 10:54

Алчный папаша не общался с сыном 40 лет, а после его смерти на СВО позарился на выплаты

Суд признал отца недостойным получения выплат за погибшего участника СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Краснодарском крае мужчина попытался добиться выплат после гибели сына на СВО, хотя, по словам матери военнослужащего, десятилетиями не участвовал в его жизни. Об этом рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщина обратилась в суд и заявила, что бывший супруг не воспитывал ребёнка с детства и не помогал семье деньгами. Зачительную часть времени мужчина провёл в колонии. Краснодарский краевой суд встал на сторону матери. Отца лишили права на выплаты за сына, погибшего во время спецоперации.

ВС защитил право ребёнка погибшего участника СВО на выплаты после ДНК-теста
ВС защитил право ребёнка погибшего участника СВО на выплаты после ДНК-теста

Ранее Life.ru писал, что на Ставрополье прокуратура помогла семье бойца СВО получить 3 млн рублей. Чиновники отказывались принять документы у родителей погибшего в зоне СВО бойца для получения выплат.

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Полина Никифорова
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