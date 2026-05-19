ВС защитил право ребёнка погибшего участника СВО на выплаты после ДНК-теста

Верховный суд РФ встал на сторону несовершеннолетней дочери погибшего участника специальной военной операции и защитил её право на социальные выплаты. Отцовство в отношении девочки установили в судебном порядке уже после смерти военнослужащего. О решении высшей судебной инстанции проинформировала пресс-служба суда.

После гибели участника СВО суд подтвердил его отцовство в отношении несовершеннолетней дочери. Однако уполномоченные органы не стали предоставлять ребёнку единовременное пособие. Они сослались на то, что выплату уже получили мать и супруга погибшего.

Жительница Владимирской области подала иск, указав, что её дочь также имеет право на социальные гарантии. Суды частично удовлетворили требования и взыскали средства с матери и супруги погибшего. При этом они отказали в иске к Министерству обороны и страховой компании.

«Верховный суд России, рассмотрев кассационную жалобу, разъяснил, что несовершеннолетние, в отношении которых в судебном порядке установлено отцовство, с даты рождения относятся к числу лиц, имеющих право на пособия для членов семьи военнослужащего в связи с его гибелью при выполнении боевых задач. Обязательства по осуществлению выплат возложены на страховщика и уполномоченный орган министерства обороны РФ», — отметили в пресс-службе.

Нижестоящие инстанции неправильно применили нормы материального права. Уполномоченные органы знали о существовании дочери погибшего, но фактически лишили её права на получение денежных средств. Верховный суд указал на эту ошибку.

Ранее в Приморском крае взяли под стражу мужчину, подозреваемого в краже более четырёх миллионов рублей у матери погибшего участника СВО. По версии следствия, злоумышленник вместе с сообщниками обманул потерпевшую. Аферисты представились сотрудниками банка и убедили женщину передать им 4,3 миллиона рублей якобы для сохранности сбережений. Эти деньги она получила в связи с гибелью сына в зоне спецоперации. Суд на два месяца арестовал фигуранта дела.