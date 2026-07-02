«Ты приёмный»: Мошенники начали разводить подростков в духе Болливуда

Мошенники освоили новую циничную схему обмана подростков. Теперь они давят на самое сокровенное, прикидываясь внезапно объявившимися «биологическими матерями». Об этом рассказал глава Тарусского округа Калужской области Михаил Голубев.

Его 14-летнему сыну накануне пришло душераздирающее сообщение от незнакомки. Женщина заявила, что она его настоящая мать, которая отдала ребёнка при рождении другим людям, и что принять это будет тяжело. Однако развязка сериальной драмы не задалась: подросток не стал отвечать аферистке, а сразу пошёл к реальным родителям.

Отец четверых детей объяснил сыну, что внезапно объявившейся «матери» нужно лишь одно — доступ к Госуслугам и деньги. Сам Голубев отнёсся к истории с юмором, назвав её достойной турецкого или индийского сериала, и предупредил земляков о новой уловке мошенников. По такой схеме преступники пытаются играть на чувствах детей, чтобы выманить конфиденциальные данные.

Ранее киберэксперт предупредил, что мошенники всё чаще подменяют QR-коды при оплате услуг ЖКХ, самокатов и благотворительных переводов. По его словам, люди перестали проверять, куда ведёт ссылка, и аферисты этим пользуются — наклеивают стикеры поверх настоящих кодов или меняют реквизиты в платёжках. Самоуверенность часто подводит даже технически подкованных пользователей.