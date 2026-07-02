«Выглядит как оригинал»: Раскрыты схемы мошенников с использованием QR-кодов

Мошенники всё чаще используют поддельные QR-коды, чтобы выманивать деньги у россиян при оплате привычных услуг: от ЖКХ до парковки самокатов и благотворительных переводов, предупредил киберэксперт Олег Седов. По его словам, удобство цифровых сервисов сделало людей менее внимательными: многие просто наводят камеру на код и не проверяют, куда именно ведёт ссылка.

Злоумышленники пользуются этим, например, могут наклеить поверх настоящего QR-кода свой стикер или подменить реквизиты в платёжке. Особенно те, кто уверен, что точно не попадётся на обман. Самоуверенность часто подводит даже технически подкованных пользователей, которые привыкли считать себя защищёнными.

Преступники могут подделывать квитанции, листовки и любые объявления с кодами, рассчитывая на спешку и невнимательность. Поэтому перед оплатой важно проверять реквизиты, источник платежа и не доверять сервисам, где невозможно связаться с живой поддержкой или уточнить детали операции.

«Выглядит всё как оригинал. Соседи сканируют на бегу, в лифте, и деньги уходят не на счёт управляющей компании, а в карман злоумышленникам», — отметил собеседник «Радио 1».

Кстати, подростки из благополучных семей часто становятся удобной мишенью для мошенников из-за доверчивости. Дети, окружённые заботой близких и привычной средой, могут хуже распознавать угрозы.