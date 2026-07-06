Российских туристов предупредили мошенниках с картами в аэропортах Турции

В аэропортах Стамбула и на остановках туристов обманывают мошенники. Они предлагают помочь пополнить транспортные карты, но на самом деле списывают деньги и ничего не кладут на счёт. Полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю советует сразу отказываться от такой «помощи» и делать всё самостоятельно. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Мошенники дежурят на некоторых популярных среди туристов станциях общественного транспорта, в том числе в аэропортах Стамбула, подкарауливая туристов и предлагая помочь им в покупке и пополнении транспортной карты в автомате. За счёт махинаций турист после такой помощи замечает, что транспортную карту не пополнили, а деньги уже списаны с карты или переданы наличными мошеннику», — рассказал он.

По словам Бегюрджю, аферисты специально дежурят в местах скопления туристов. Они подходят, предлагают помощь, а потом исчезают с деньгами. Лучше пользоваться автоматами самостоятельно — в них есть меню на русском, они принимают наличные и карты (кроме российских). Не стоит обращаться к незнакомцам, особенно если они слишком навязчивы.

Ранее Киевская киберполиция раскрыла мошеннический кол-центр, который обманул американцев на полмиллиона долларов. Злоумышленники представлялись финансовыми консультантами и убеждали жертв вкладывать деньги в криптовалюту и акции через поддельные платформы. Для этого они нанимали иностранцев, которые свободно говорят по-английски — выходцев из Африки, США и Европы. После получения денег они переводили их на свои криптокошельки и исчезали.