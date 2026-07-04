Мошенники используют посуточные квартиры для кражи денег у жителей Москвы

Мошенники стали использовать арендуемые на сутки квартиры для конспирации, куда по их указке приходят жертвы и передают деньги. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, такие квартиры снимаются специально для последующего хищения средств. В ряде случаев злоумышленники также просят оставлять наличные в почтовых ящиках жилых домов. Отдельно отмечается, что деньги могут передаваться и внутри арендованных помещений, куда людей направляют под разными предлогами.

В одном из эпизодов жительница района Ростокино поверила звонящим, которые представились сотрудниками силовых структур. Ей сообщили о необходимости «сохранить сбережения». Женщина дважды пришла в съёмную квартиру и оставила там более двух миллионов рублей, поместив их в микроволновую печь, как ей указали по телефону.

Правоохранительные органы предупреждают о росте подобных схем и призывают не передавать деньги по указанию неизвестных лиц.

Ранее Life.ru писал, что мошенники начали прикидываться «биологическими матерями», чтобы обманывать подростков. По такой схеме преступники пытаются играть на чувствах детей, чтобы выманить конфиденциальные данные.