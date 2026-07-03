«Короткий диалог — и вы в базе»: Чем опасна попытка разыграть телефонного мошенника

Попытки разыграть телефонных мошенников могут обернуться серьёзными неприятностями. О скрытых угрозах такого поведения рассказала кандидат психологических наук, доцент РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Главный риск, по её словам, — утечка голоса. Даже короткого шутливого диалога злоумышленникам хватит, чтобы с помощью нейросетей создать убедительную имитацию речи. Получив такой образец, аферисты могут позвонить близким жертвы и потребовать срочного денежного перевода.

Во время беседы человек невольно раскрывает особенности своего характера и манеру общения. Впоследствии эти сведения используются для более изощрённой персональной атаки. Кроме того, разозлённые преступники способны отомстить, организовав, например, «смс-бомбинг» — лавину сообщений с кодами подтверждения от разных сервисов.

В разговоре с RT Шпагина подчеркнула, что единственная правильная тактика — немедленно класть трубку. Любое продолжение разговора, даже с целью разоблачения или насмешки, лишь увеличивает шансы стать жертвой более хитроумного обмана или прямого возмездия. Безопасность требует тишины, а не словесных дуэлей.

Аналогичный совет дала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В недавнем интервью она призналась, что сама сталкивалась со звонками мошенников и после этого перестала отвечать на незнакомые номера. Председатель регулятора рекомендует сразу класть трубку, если собеседник запрашивает пароли, упоминает «безопасные счета» или представляется силовиком либо сотрудником Центробанка.