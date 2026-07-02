Набиуллина перестала отвечать незнакомым номерам после звонков от мошенников

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сама когда-то получала звонки от телефонных мошенников. Об этом она рассказала в интервью журналистке ИС «Вести» Наиле Аскер-заде на полях Финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

После того случая глава регулятора ввела для себя жёсткое правило: не отвечать на звонки с незнакомых номеров. По её словам, последний контакт с аферистами был давно, но привычка сохранилась.

Набиуллина дала простую и действенную рекомендацию всем гражданам. Если на том конце провода просят пароли, ссылаются на «безопасные счета» или представляются сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка, необходимо немедленно класть трубку. Никаких разговоров с мошенниками вести не следует.

В той же беседе Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки сохраняется. По её словам, ЦБ обновит прогноз на июльском заседании, учтя все текущие факторы. Регулятор исходит из того, что возможность для смягчения денежно-кредитной политики есть.