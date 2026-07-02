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2 июля, 18:22

Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пространство для снижения ключевой ставки сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Наиле Аскер-заде для программы «Вести». Она уточнила, что ЦБ обновит прогноз на июльском заседании. По словам Набиуллиной, регулятор учтёт все текущие факторы.

«Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки» — сказала она.

«Эксперимент на своей стране»: Набиуллина назвала опасным дальнейшее снижение ключевой ставки
«Эксперимент на своей стране»: Набиуллина назвала опасным дальнейшее снижение ключевой ставки

Напомним, 19 июня Банк России в девятый раз подряд снизил ключевую ставку — до 14,25% годовых. Экономика показывает рост, инфляция замедляется (сейчас 4–5%) и по итогам года может составить 4,5–5,5%. При этом бизнес просит и дальше понижать показатель.

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Александра Мышляева
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