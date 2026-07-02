Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

Пространство для снижения ключевой ставки сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Наиле Аскер-заде для программы «Вести». Она уточнила, что ЦБ обновит прогноз на июльском заседании. По словам Набиуллиной, регулятор учтёт все текущие факторы.

«Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки» — сказала она.