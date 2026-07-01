«Эксперимент на своей стране»: Набиуллина назвала опасным дальнейшее снижение ключевой ставки

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против снижения ключевой ставки, предупредив, что это может спровоцировать резкий рост инфляции и стагфляцию. На Финансовом конгрессе Банка России она назвала подобные действия опасным экспериментом над экономикой страны.

«Мы могли провести эксперимент и взять и снизить ключевую ставку. Мы бы получили резкий рост инфляции и попали бы в стагфляцию. Я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране», — подчеркнула экономист.

Она отметила, что в мире крайне мало примеров среди стран, у которых такой подход благотворно повлиял на экономическую ситуацию в целом, хотя власти старались таким образом поддержать инвестиции и бизнес. Набиуллина указала, что для России такое развитие событий было бы очень опасным.

Глава Центробанка также отметила, что текущие ставки не являются запретительными для спроса, хотя всем хотелось бы более умеренных условий. Однако проблема доступности кредита — это не вопрос ключевой ставки, а вопрос инфляции, добавила она.