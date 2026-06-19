Набиуллина ответила на вопрос о третьем сроке на посту главы ЦБ

Эльвира Набиуллина, занимающая пост председателя Банка России с июня 2013 года, ответила на вопрос журналистов о том, останется ли она на своей должности на третий срок. На пресс-конференции по итогам заседания регулятора она лаконично заметила, что этот срок у неё уже идёт.

«Ответ на последний вопрос он очень лёгкий: у меня уже сейчас третий срок», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина была переизбрана на третий срок в апреле 2022 года. Её полномочия на этом посту истекают в июне 2027 года — по закону она больше не может выдвигаться на новый срок. О своих планах после завершения работы регулятор не говорила.

Ранее сообщалось, что председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина выразила благодарность гражданам страны, которые проявили искреннюю обеспокоенность состоянием её здоровья. Она подтвердила, что перенесла обычное простудное заболевание, из-за которого на некоторое время потеряла голос. Глава ЦБ подчеркнула, что единственное, что она хотела бы сказать в связи с этим, — это слова признательности тем, кто переживал за неё в этот период.