Символический шаг. Что скрывается за решением Центробанка по ключевой ставке Оглавление Почему решение Центробанка стало сюрпризом для экономистов На что повлияет решение Центробанка снизить ключевую ставку на 0,25 базисных пункта В пятницу 19 июня 2026 года Банк России принял решение, которого большинство экономистов не ожидали. ЦБ снизил ключевую ставку всего на 25 б.п., до 14,25% годовых. Участники рынка восприняли это решение как важный сигнал, который говорит о дальнейших планах регулятора. 19 июня, 11:26 Экономисты рассказали, что значит решение Центробанка по ключевой ставке. Обложка © Life.ru

Почему решение Центробанка стало сюрпризом для экономистов

ЦБ снизил ставку на 0,25 б.п., вразрез с ожиданиями рынка и аналитики. Сейчас важен сам сигнал. Так охарактеризовал решение Центробанка по ключевой ставке главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

— До заседания рынок не понимал тактики ЦБ. На горизонте года кривая денежного рынка почти горизонтальная, что говорит о непонимании рынком дальнейших действий регулятора. До прояснения позиции по бюджету риторика ЦБ будет оставаться жёсткой, а снижение ставки — сдержанным, — отметил Илья Фёдоров.

С июня 2025 года Банк России последовательно удерживает денежно-кредитную политику, и достаточно символическое снижение на 0,25 б.п. в июне подтверждает этот курс. Такое мнение высказал директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев.

Он отметил, что, несмотря на замедление экономики, инфляция остаётся выше целевых ориентиров: накопленный рост цен достиг 3,5%, а риски выхода за диапазон 4,5–5,5% сохраняются. В этих условиях регулятор делает ставку на техническое снижение как инструмент дополнительного охлаждения спроса.

— Инфляция действительно снижается: с 5,58% в апреле до 5,31% в мае, что соответствует прогнозной траектории Банка России. Однако регулятор по-прежнему учитывает инфляционные риски. В начале июня рост цен несколько ускорился, а возможное ослабление рубля во втором полугодии может оказать дополнительное давление на цены. Поэтому ЦБ предпочёл сохранить осторожный подход и избежать слишком быстрого смягчения политики, — рассказала председатель совета директоров АО ХК«Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

Решение ЦБ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25%, можно охарактеризовать, как неожиданно осторожное. Рынок был уверен в смягчении монетарного курса до 14%. Регулятор оставляет запас для дальнейшего плавного смягчения денежно-кредитных условий. Решение не ускорять процесс снижения ставок объясняется параметрами бюджетной политики, которая, по оценке БР, вероятно, потребует дополнительных стимулов и более высокой траектории ключевой ставки, чем ожидалось ранее. Так прокомментировал решение ЦБ начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

На что повлияет решение Центробанка снизить ключевую ставку на 0,25 базисных пункта

Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева рассказала, что решение по ставке вызвало волну распродаж на рынке акций, а также ухудшило настроения инвесторов на долговом рынке — индекс RGBI демонстрирует снижение. Участники торгов ждут пресс-конференцию, в рамках которой станет более прозрачен сигнал и дальнейший вектор денежно-кредитной политики. Более жёсткий, чем в апреле, сигнал будет способен усилить снижение, более мягкий — наоборот.

— Банк России видит существенный риск со стороны бюджетного импульса и отмечает, что на горизонте следующих трёх лет бюджетная политика будет нести более существенный проинфляционный риск, чем закладывалось ранее, — добавила Наталия Пырьева.

Илья Фёдоров считает, что рынок отреагирует на снижение ключевой ставки умеренным снижением. Рубль сейчас не зависит от ключевой ставки и реагирует исключительно на спрос и предложение валюты, а также решения Минфина о покупках. В июле будут большие продажи валюты под квартальные выплаты НДД. Это с лихвой компенсирует снижение предложения валюты в рамках зеркальных продаж юаней из ФНБ. Рубль будет оставаться волатильным и в среднем — на уровне июня.

— Для рубля исход сегодняшнего заседания более благоприятен, чем ожидалось. Снижение ставок будет происходить медленнее, и, соответственно, системное давление на нацвалюту будет менее выраженным. Рубль продолжит опираться на приток повышенной экспортной выручки ближайшие 1,5–2 месяца, но, как правило, с третьего квартала уже наблюдается оживление импорта, плюс валюта покупается населением под отпуска, — рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

При этом кредитно-депозитные ставки продолжают постепенно снижаться, следуя в фарватере тренда снижения ключевой ставки.

— Небольшое техническое снижение ключевой ставки на 0,25 б.п. означает стабилизацию доходности вкладов на текущих уровнях. Банки уже адаптировали свои продуктовые линейки под эту ставку, поэтому существенных изменений в ближайшее время не ожидается. Краткосрочно это поддерживает привлекательность депозитов: реальные ставки остаются положительными, а высокая номинальная доходность продолжает конкурировать с альтернативными инструментами, — отметил Магомед Гамзаев.

При этом он добавил, что пространство для роста ставок по вкладам ограниченно — банки не будут существенно повышать доходность без изменения политики Банка России.

— Несмотря на понижение ставки, коммерческие банки вовсе не спешат пересматривать свои кредитные продукты. За весь год, пока было несколько снижений ключевой, реальная стоимость заёмных денег для сектора МСП снизилась в лучшем случае на 0,5%. Кредитная ставка для реального сектора должна быть зафиксирована на уровне, не превышающем 10%, и этот показатель должен удерживаться годами, чтобы предприниматели могли планировать своё развитие хотя бы на среднесрочную перспективу, — считает председатель НАОКС Артём Замараев.

Анастасия Горелкина отметила, что заметнее всего последствия решения ЦБ отразятся на рынке сбережений. Банки уже начали постепенно снижать доходность депозитов, и эта тенденция, вероятно, продолжится. Период рекордно высоких ставок по вкладам постепенно завершается.

— К концу 2026 года мы прогнозируем ключевую ставку в диапазоне 11–12% годовых. Ускорить её снижение могут признаки рецессии в экономике, устойчивое закрепление инфляции вблизи 4% и укрепление рубля. Замедлить или остановить снижение способны усиление геополитической напряжённости, рост бюджетных расходов к концу года, а также ослабление рубля из-за цен на энергоносители, — считает финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова.

Авторы Нина Важдаева