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19 июня, 12:47

«Потеряла голос»: Набиуллина рассказала о болезни, из-за которой она не появлялась на публике

Набиуллина поблагодарила россиян, которые беспокоились по поводу её здоровья

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поблагодарила россиян, которые искренне переживали из-за её здоровья. Глава регулятора подтвердила, что болела обычной простудой и на некоторое время потеряла голос.

Эльвира Набиуллина поблагодарила россиян за беспокойство об её здоровье. Видео © VK / Банк России

«И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моём здоровье», — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам решения ЦБ по ключевой ставке.

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Напомним, Эльвира Набиуллина проводит традиционную пресс-конференцию по итогам заседания совета. Это — первое появление главы Центробанка на публике после больничного.

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Матвей Константинов
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