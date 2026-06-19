«Потеряла голос»: Набиуллина рассказала о болезни, из-за которой она не появлялась на публике

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поблагодарила россиян, которые искренне переживали из-за её здоровья. Глава регулятора подтвердила, что болела обычной простудой и на некоторое время потеряла голос.

Эльвира Набиуллина поблагодарила россиян за беспокойство об её здоровье. Видео © VK / Банк России

«И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моём здоровье», — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам решения ЦБ по ключевой ставке.

Напомним, Эльвира Набиуллина проводит традиционную пресс-конференцию по итогам заседания совета. Это — первое появление главы Центробанка на публике после больничного.