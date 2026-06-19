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19 июня, 12:30

Набиуллина после больничного проводит традиционную пресс-конференцию по ставке

Эльвира Набиуллина (справа). Обложка © Life.ru

Эльвира Набиуллина (справа). Обложка © Life.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина после больничного проводит традиционную пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение по снижению ключевой ставки. Об этом пишет ТАСС.

В мероприятии также участвует заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. По итогам заседания регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14,25% годовых. В ЦБ традиционно представят дополнительные комментарии по инфляции, динамике экономики и дальнейшим денежно-кредитным решениям.

Символический шаг. Что скрывается за решением Центробанка по ключевой ставке
Символический шаг. Что скрывается за решением Центробанка по ключевой ставке

Напомним, Банк России на заседании 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. Снижение показателя стало девятым подряд в цикле смягчения политики ЦБ, который длится с лета прошлого года.

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Татьяна Миссуми
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