Набиуллина после больничного проводит традиционную пресс-конференцию по ставке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина после больничного проводит традиционную пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение по снижению ключевой ставки. Об этом пишет ТАСС.

В мероприятии также участвует заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. По итогам заседания регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14,25% годовых. В ЦБ традиционно представят дополнительные комментарии по инфляции, динамике экономики и дальнейшим денежно-кредитным решениям.

Напомним, Банк России на заседании 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. Снижение показателя стало девятым подряд в цикле смягчения политики ЦБ, который длится с лета прошлого года.