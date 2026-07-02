Минимум 20 американцев пострадали от телефонных мошенников из Киева, обещавших инвестиции

Киевская киберполиция раскрыла мошеннический колл-центр, который обманул граждан США на более чем полмиллиона долларов. Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Злоумышленники выдавали себя за финансовых консультантов и убеждали жертв вкладывать деньги в криптовалюту, ценные бумаги и акции через фейковые платформы и биржи. Для общения организаторы нанимали иностранцев, свободно говорящих по-английски — выходцев из Западной Африки, США и ЕС. После получения средств они переводили их на подконтрольные криптокошельки и обрывали контакты.

Ущерб от действий украинских аферистов в отношении американских граждан доставлял более $500 тысяч. Уточняется, что на эту схему повелись 20 американцев.

Видимо, обманутые американцы были довольно обеспеченными людьми. Мошенники часто охотятся за «крупной рыбой», а зачастую самой желанной их целью становятся дети из благополучных семей. Дело в том, что родители с малых лет учат их ответственности, которая в итоге играет на руку аферистам.