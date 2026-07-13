В Астрахани школьница отдала мошенникам деньги и золото почти на 30 млн рублей

В Астрахани несовершеннолетняя стала жертвой телефонных мошенников и передала их курьеру наличные деньги и золотые украшения на общую сумму почти 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, злоумышленники связались с девочкой по видеосвязи, представляясь курьером, сотрудником портала «Госуслуги» и сотрудником ФСБ. Под предлогом «декларирования» денежных средств и ценностей они убедили ребёнка собрать всё, что находилось дома, и передать неизвестному.

В результате школьница отдала мошенникам 4 миллиона рублей наличными и золотые изделия общим весом 2,5 килограмма. Общий ущерб, по оценке правоохранителей, составил 29 млн 169 тыс. 658 рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее МВД предупредило, что мошенники вовлекают россиян в дропперство через соцсети, предлагая лёгкий заработок и прося передать банковскую карту для «ошибочных переводов» с возвратом на другой счёт. В ведомстве советуют насторожиться при просьбах перевести деньги, доступе к карте, переписке и срочности.