Не снимайте наличные, пока не прочитаете: Топ-9 главных признаков, по которым банки вычисляют мошенников

Банки используют девять признаков для выявления мошенничества при снятии наличных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве рассказали, что к таким признакам относится снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита. Также подозрение может вызвать перевод более 200 тыс. рублей на свой счёт через систему быстрых платежей.

Ещё одним сигналом считается смена номера телефона, который используется для входа в интернет-банк. По данным МВД, банки также обращают внимание на необычное поведение клиента при проведении операции.

В список таких признаков входят непривычное время снятия средств, нетипичная сумма или использование банкомата в необычном для клиента месте. Дополнительным фактором может стать запрос на получение денег нестандартным способом, например через QR-код.

Банки также учитывают изменение активности телефонных разговоров за 6 часов до операции. Кроме того, проверяется состояние устройства, с которого проводится снятие средств.

В МВД отметили, что наличие вредоносных программ на телефоне и 5 или более отказов в выдаче наличных за один календарный день также могут указывать на возможное мошенничество.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил о новом виде уличного мошенничества, когда прохожих втягивают в схемы под видом обмена наличных, делая их дропперами, что грозит уголовной ответственностью до семи лет. Он отметил, что особенно уязвима молодёжь, и подчеркнул, что даже незнание не освобождает от ответственности.