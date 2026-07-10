Роскачество: Мошенники стали вовлекать россиян в преступные схемы прямо на улице

В российских городах набирает обороты новый вид уличного мошенничества, когда прохожих втягивают в преступные схемы под видом безобидной просьбы о помощи. Согласившись на обмен наличных, человек рискует не просто потерять деньги, а стать фигурантом уголовного дела, предупредил в беседе с «Лентой.ру» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Любой незнакомец, предлагающий на улице перевести деньги на вашу карту, — это потенциальная угроза. Законный обмен валюты не происходит спонтанно на улице. Вы не знаете происхождение этих средств. Соглашаясь на такое, вы рискуете не просто деньгами, а своей свободой. Даже если вы не знали, что становитесь частью преступной схемы, это не освобождает от ответственности, в том числе до семи лет лишения свободы», — объяснил эксперт.

Механика обмана выглядит просто: злоумышленник подходит к человеку, просит перевести безналичные средства на его карту и взамен отдаёт наличные. Предлоги бывают разные — например, нужно оплатить такси, а терминал не работает. На деле же прохожий превращается в дроппера, через чей счёт преступники прогоняют похищенные деньги, заметая следы.

Эксперт пояснил, что купюры, которые передаёт мошенник, скорее всего, добыты незаконно, а их номера могут быть зафиксированы. Жертва получает «грязные» деньги, а взамен отправляет со своего счёта «чистые». В итоге правоохранители выходят на того, кто получил украденные наличные, а не на вора, и этот человек может понести уголовную ответственность.

Особенно уязвимы перед такими предложениями подростки и молодёжь, у которых уже оформлены банковские карты. Аферисты часто поджидают их возле школ, торговых центров и спортивных площадок, предлагая небольшой процент за простые операции с картами.

Ранее МВД предупредило, что мошенники вовлекают россиян в дропперство через соцсети, предлагая лёгкий заработок и прося передать банковскую карту для «ошибочных переводов» с возвратом на другой счёт. В ведомстве советуют насторожиться при просьбах перевести деньги, доступе к карте, переписке и срочности.