МВД рассказало, как мошенники вовлекают россиян в дропперство через соцсети

Мошенники вовлекают россиян в дропперство под предлогом лёгкого заработка в соцсетях и мессенджерах, сообщили РИА «Новости» в МВД.

Злоумышленники предлагают жертве подработку с гарантированным доходом, просят передать или сдать в аренду банковскую карту. Через неё будут проводиться «ошибочные переводы», которые жертву попросят вернуть на другой счёт. За привлечение друзей обещают доплату.

Чаще всего такие предложения приходят через всплывающие окна, email-рассылки, соцсети и мессенджеры. В МВД советуют насторожиться, если незнакомцы просят перевести деньги от вашего имени, требуют доступ к карте, ведут только переписку и подгоняют, ссылаясь на срочность.

Ранее стало известно, что мошенники активизировались в разгар приёмной кампании в российские вузы, нацелившись на абитуриентов через чаты и группы в соцсетях. Злоумышленники предлагают «гарантированное» поступление за деньги, места в общежитии или помощь на экзаменах, используя утечки личных данных для прицельной работы. Если сотрудники приёмной комиссии пишут в мессенджерах с предложением заплатить — это мошенники, а общение с ними нужно немедленно прекратить.