Пенсионер из Петербурга лишился более 95 млн рублей из-за мошенников

В Санкт-Петербурге 79-летний мужчина стал жертвой мошенников, которые убедили его передать крупную сумму денег и золотые слитки якобы для «декларирования». Общий ущерб превысил 95 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД по городу.

В полицию Центрального района обратился пожилой житель Петербурга, рассказавший, что несколько недель общался с неизвестными, представлявшимися сотрудниками различных ведомств. Собеседники убедили мужчину, что для сохранности имущества ему необходимо передать наличные и золотые слитки курьерам под предлогом обязательного «декларирования».

«В общей сложности потерпевший передал злоумышленникам более 95 миллионов рублей, включая денежные средства и драгоценные металлы», — говорится в сообщении.

После обращения потерпевшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников и разыскивают причастных к преступлению.

Ранее жертвой мошенников в Санкт-Петербурге стала семья, у которой злоумышленники похитили имущество на сумму около 2,5 миллиона рублей. Аферисты обманули несовершеннолетнего сына хозяйки квартиры и убедили его оставить ключи в детской коляске возле дома.