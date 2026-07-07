Россиян предупредили о разводе мошенников при помощи старых аккаунтов в соцсетях

Старые заброшенные аккаунты в соцсетях могут стать источником серьёзных рисков для безопасности. Злоумышленники могут собрать из них подробное цифровое досье на человека, предупредил киберэксперт Игорь Бедеров. По его словам, опасность не всегда заметна сразу.

Отдельные публикации, старые фото, контакты или сведения о работе могут казаться безобидными, но если объединить эти данные, получится подробная картина жизни человека. Такую информацию мошенники могут использовать для социальной инженерии, чтобы сделать атаку более убедительной.

Кроме того, старый аккаунт нередко остаётся привязанным к другим сервисам, и при взломе злоумышленник может получить доступ уже к действующим учётным записям. Специалист советует перед удалением профиля провести цифровую «уборку»: удалить личные фото и переписку, проверить привязки к сторонним сервисам и выйти из активных сессий.

«Ваша задача — не просто спрятать профиль из публичного доступа, а инициировать процедуру безвозвратного удаления», — заключил собеседник RT.