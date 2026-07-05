Россиян предупредили о новой уловке аферистов с кнопкой «отписаться от рассылки»

Мошенники начали использовать новую схему с фальшивыми рекламными письмами, в которых кнопка «отписаться от рассылки» ведёт на сайт для сбора персональных данных. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

После перехода пользователя открывается страница с формой, которая может называться «отказ от рассылки», «жалоба на спам», «подтверждение отписки» или «удаление адреса из базы». Вместо завершения процедуры человеку предлагают указать фамилию, имя, номер телефона, адрес электронной почты и другие сведения.

Как отметил сенатор, таким способом аферисты получают не только подтверждение того, что почтовый ящик активен, но и собирают ценные персональные данные. В дальнейшем эта информация может использоваться для новых фишинговых атак или телефонного мошенничества.

Особую угрозу подобная схема представляет для сотрудников компаний. Массовая рассылка позволяет преступникам собрать рабочие адреса, должности, номера телефонов и другие сведения, которые затем могут пригодиться при целевых атаках на организации.

«Но настоящая отписка от рассылки не должна требовать паспортные данные, номер телефона или какую-либо другую чувствительную информацию. В большинстве случаев достаточно самого адреса электронной почты или одной небольшой настройки в самой электронной почте», — подчеркнул он.

Шейкин подчеркнул, что мошенники рассчитывают на раздражение пользователей, желающих быстро избавиться от нежелательных писем. Он посоветовал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, удалять их, помечать как спам и проверять отправителя через официальный сайт компании, от имени которой якобы была отправлена рассылка.

Ранее в столичной прокуратуре предупредили о другой схеме мошенников, которые используют посуточно арендованные квартиры для получения денег от жертв. Злоумышленники убеждают людей прийти по указанному адресу и оставить наличные в помещении. Иногда вместо этого они просят положить деньги в почтовые ящики жилых домов.