Аферисты стали играть на любопытстве россиян, рассылая «жалобы на шум»

В России появилась новая схема мошенничества, построенная на человеческом любопытстве. Злоумышленники рассылают сообщения о якобы поступившей жалобе на нарушение режима тишины и предлагают перейти по ссылке. Об этом РИА «Новости» сообщил заслуженный юрист России, учёный-правовед, руководитель проекта проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьёв.

«Выявлен новый способ мошенничества. В мессенджере человеку приходит сообщение, что по адресу его проживания зарегистрировано обращение граждан о нарушении режима тишины. Просьба ознакомиться и дать пояснения. Далее идёт ссылка», — сказал он.

Расчёт, по словам эксперта, делается на желание человека узнать, что произошло, а также доказать свою непричастность к предполагаемому нарушению. После перехода запускается уже знакомый сценарий обмана. Далее с человеком связываются лжесотрудники правоохранительных органов, которые пытаются втянуть его в дальнейшую мошенническую схему.

Как отметил Соловьев, в некоторых случаях злоумышленники могут использовать психологическое давление, чтобы склонить жертву к совершению тяжких преступлений. В связи с этим он призвал не открывать подозрительные ссылки и не вступать в разговор с незнакомцами.

Ранее россиян предупредили о другой мошеннической схеме, рассчитанной на родителей школьников. Злоумышленники рассылают фишинговые сообщения от имени родительских комитетов. Чаще всего аферисты предлагают пройти опросы, связанные со школьным питанием, записью в кружки, родительскими собраниями, праздниками или сбором обратной связи.