Атакуют даже летом: в Госдуме раскрыли новую схему кражи данных у родителей школьников

В России зафиксирована новая схема кражи персональных данных, нацеленная на родителей школьников. О ней рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Одна из наиболее популярных схем сегодня — рассылка фишинговых сообщений родителям школьников от имени родительского комитета, притом она продолжает активно эксплуатироваться даже летом. Чаще всего используются темы школьного питания, организации праздников, записи на кружки, родительских собраний или сбора обратной связи — всё это в формате опросов. Каждое такое сообщение содержит ссылку, при переходе по которой человеку требуется авторизоваться через личный аккаунт. Антон Немкин Член Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Основная цель схемы — заставить пользователя ввести данные для авторизации в личном аккаунте. После этого мошенники получают доступ к учётной записи и могут использовать её для дальнейших атак, рассылки вредоносных сообщений и попыток взлома других сервисов.

Депутат подчёркивает, что особую опасность представляют любые запросы на ввод логинов и паролей через сторонние ссылки. Даже если сообщение пришло от знакомого контакта, его подлинность необходимо перепроверять через официальные каналы.

«Сегодня повышение цифровой грамотности становится не менее важным элементом безопасности, чем развитие технических средств защиты. Необходимо регулярно информировать родителей, педагогов и школьников о новых схемах мошенничества, поскольку именно осведомлённость пользователей остаётся одним из самых эффективных способов противодействия социальной инженерии», — сказал Немкин.

В числе базовых мер защиты депутат называет отказ от перехода по подозрительным ссылкам, проверку адресов сайтов и использование двухфакторной аутентификации. По его словам, именно цифровая грамотность пользователей остаётся ключевым фактором безопасности.

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