Киберполиция назвала три этапа психологического контроля в Сети

Всё чаще людей в Интернете втягивают в мошеннические схемы — через инвестиционные группы, псевдокурсы или игровые гильдии. Киберполиция Петербурга выделила три этапа аферистской системы.

Сначала человека дестабилизируют: внушают тревогу, обесценивают его опыт и подрывают доверие к привычным источникам. Потом меняют установки — предлагают «скрытую правду», делят на «своих» и «чужих» и подводят к переводам денег или передаче данных. В конце закрепляют эффект: удерживают внутри через задания, лояльность и давление за сомнения.

В полиции напоминают: безопасные сообщества не просят переводить деньги «по доверию», нарушать закон или отказываться от общения с близкими.

Ранее киберэксперт предупредил, что мошенники всё чаще подменяют QR-коды при оплате услуг ЖКХ, самокатов и благотворительных переводов. По его словам, люди перестали проверять, куда ведёт ссылка, и аферисты этим пользуются — наклеивают стикеры поверх настоящих кодов или меняют реквизиты в платёжках. Самоуверенность часто подводит даже технически подкованных пользователей.