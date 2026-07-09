Мошенники нацелились на абитуриентов вузов в России в разгар приёмной кампании

Каждый год растёт число мошенничеств, связанных с фальшивыми звонками и сообщениями от имени приёмных комиссий вузов. Об этом RT рассказал киберэксперт Тимофей Воронин.

«Злоумышленники активно используют чаты и группы для абитуриентов, что позволяет им работать прицельно, такой подход увеличивает возможность успеха мошеннической схемы», — пояснил эксперт.

По его словам, схемы бывают разные: абитуриентам предлагают «гарантированное» поступление за деньги, а также обещают места в общежитии или помощь на экзаменах. Злоумышленники активно работают в чатах и группах, где есть утечки личных данных.

Воронин предупреждает, что если сотрудники приёмной комиссии пишут в мессенджерах с предложением заплатить — это мошенники, а общение с ними нужно немедленно прекратить.

Ранее Life.ru рассказывал, что старые заброшенные аккаунты в соцсетях могут стать источником утечки данных. Мошенники собирают из них цифровое досье для социальной инженерии. Брошенный профиль часто привязан к другим сервисам — через него могут взломать действующие аккаунты.